РИАМО - 30 дек. ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Электросталь проводит торги по аренде земельного участка площадью 9 930 кв. м на ул. Красная. Участок предназначен для производственной деятельности. Принять участие в аукционе смогут только субъекты малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предоставляется в аренду сроком на 13 лет 2 месяца. Стартовая цена за лот – 1 522 120 рублей в год.

Будущий арендатор сможет разместить на участке объекты капитального строительства и заниматься переработкой полезных ископаемых, а также изготовлением вещей промышленным способом.

Участок имеет удобную конфигурацию и транспортную доступность. Вблизи расположена остановка общественного транспорта «Эльград», в 1,7 км находится Ногинское шоссе, в 3 км - Горьковское шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 17.02.2022 на Электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75355). Аукцион состоится 21.02.2022.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.