РИАМО - 30 дек. На Новый год 8-летний Артем из Зеленограда загадал в подарок планшет. Его шар с «Елки желаний» снял руководитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов. Он исполнил мечту мальчика, сообщили в ведомстве.

Планшет второкласснику понадобился не просто так, а для дела. Артем хочет смотреть на нем обучающие видео, чтобы завершить свой проект «Домик для кошки». Пригодится гаджет мальчику и для учебы в школе.

Мечта ребенка стала реальностью, когда к его дому подъехал автомобиль пожарных. Поздравить Артема с наступающим Новым годом приехали сотрудники ПСО № 213 Пожарно-спасательного центра во главе с начальником отряда Дмитрием Беловым.

Они вручили мальчику планшет и сладкий подарок и пожелали оставаться таким же целеустремленным.