РИАМО - 30 дек. Ледовые шоу с участием российских фигуристов Ильи Авербуха и Татьяны Навки пройдут на 17 площадках в разных городах Подмосковья в период новогодних праздников с 1 по 9 января, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Илья Авербух продолжит показы ледового шоу «Ледниковый период», которое с успехом проходило в Подмосковье в декабре. А олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира заслуженный мастер спорта Татьяна Навка представит мюзикл на льду «Руслан и Людмила» и сказку на льду для детей «Белоснежка».

Шоу организованы по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В декабре шоу «Ледниковый период» уже состоялось на 15 подмосковных площадках в Красногорске, Химках, Богородском округе, Черноголовке, Долгопрудном, Щелкове, Серпухове, Домодедове, Люберцах, Балашихе, Одинцовском округе, Сергиево-Посадском округе и Королеве.

В новогодние каникулы ледовые шоу с бесплатным входом пройдут на следующих подмосковных площадках:

1 января - Истра. Площадка: Арена Истра, ул. Спортивная 1. Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» представит олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира заслуженный мастер спорта Татьяна Навка. Мероприятие начнется в 18:00.

2 января - Чехов. Площадка: Советская площадь, 3, МАУ «ДС «Олимпийский» им В.С. Максимова». Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием вице-чемпионки Европы Анны Погорилой. Мероприятие начнется в 17:00.

3 января - Одинцовский округ. Площадка: Парк Малевича, Рублевский проезд, д. Раздоры. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием вице-чемпионки Европы Анны Погорилой. мероприятие начнется в 17:00.

4 января - Дмитровский округ. Площадка: СК Дмитров, ул. Профессиональная д. 25 (крытый каток). Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием вице-чемпионки Европы Анны Погорилой. Мероприятие начнется в 14:00.

4 января - Ногинск. Площадка: ПКиО, ул. Леонова, 2. Cказка на льду для детей «Белоснежка» с участием вице чемпионки Европы Анны Погорилой. Мероприятие начнется в 18:30.

4 января - Котельники. Площадка: Стадион «Русские газоны» МКР, Силикат, д.31. Шоу «Ледниковый период». мероприятие начнется в 21:00

5 января - Клин. Площадка: Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», ул. Мира, 21 Б. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием вице-чемпионки Европы Анны Погорилой. Мероприятие начнется в 16:00.

5 января - Видное. Площадка: СОШ №10, ул. Завидная, 5. Шоу «Ледниковый период». Мероприятие начнется в 20:30.

6 января - Серпухов. Площадка: Парк Питомник, ул. Фирсова, д. 6. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Мероприятие начнется в 16:00.

6 января - Домодедово. Площадка: Стадион «Авиатор», МКР Авиационный, Гагарина, д.7. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Меоприятие начнется в 19:30.

6 января - Клин. Площадка: Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», ул. Мира, 21 Б. Шоу «Ледниковый период». Мероприятие начнется в 19:00.

7 января - Можайский округ. Площадка: Губернаторская площадь ДС Багратион, Мира, д, 15. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Начало мероприятия в 16:00.

8 января - Долгопрудный. Площадка: Центральный парк, ул. академика Лаврентьева и ул. Спортивная. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Начало мероприятия в 16:00.

8 января - Королев. Площадка: Стадион «Вымпел», Октябрьский бульвар, 10. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Начало мероприятия в 20:00.

9 января - Егорьевск. Площадка: Площадь Александра Невского у храма, ул. Карла Маркса, 20. Шоу «Ледниковый период». Начало мероприятия в 16:00.

9 января - Орехово-Зуевский округ. Площадка: Атлант Парк, Стадионная, д. 2. Шоу «Ледниковый период». Начало мероприятия в 18:30.

9 января - Павловский Посад. Площадка: стадион «Заречье», Белинского, д. 1. Шоу «Ледниковый период». Начало мероприятия в 20:00.

Вход на все ледовые шоу свободный.