РИАМО - 30 дек. Схема движения подмосковных маршрутов общественного транспорта, проходящих через районы Капотня и Люблино, изменится с 5 января в связи с закрытием путепровода на МКАД, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, с 5 января по 30 сентября 2022 года ограничат движение на участке съезда с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Изменения связаны с проведением реконструкции развязки МКАД и улицы Верхние Поля.

На время закрытия участков дороги изменится схема движения восьми подмосковных автобусных маршрутов, следующих в Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино. Автобусы на маршрутах поедут в объезд, на ряде маршрутов увеличится время в пути.

Маршрут № 556к - «ст. Люберцы − Москва (м/р Капотня)». В сторону Капотни автобусы будут ехать через Дзержинское шоссе вместо МКАД. В сторону МЕГА Белая Дача трасса не меняется.

Маршруты № 518к «Лыткарино − Белая Дача − Москва (м. Люблино)» и 872к «Котельники (м/р Южный) - Москва (м. Волжская)». В сторону метро Люблино едут через Дзержинское шоссе и улицу Капотня вместо улицы Верхние Поля. Обратно – через Садовод и МЕГА Белая Дача с оттянутым разворотом на МКАД.

Маршрут № 943к «Октябрьский (м/р Западный) − Котельники (ТЦ МЕГА Белая Дача) − Москва (м. Братиславская)». Со стороны метро Братиславская едет через Дзержинское шоссе и улицу Капотня вместо улицы Верхние Поля. Обратно – через Садовод и МЕГА Белая Дача с оттянутым разворотом на МКАД.

Маршрут № 1211к «Котельники (3-й Покровский проезд) – Котельники (ТЦ МЕГА Белая дача) – Москва (Садовод) – Москва (м. Кузьминки)». В сторону Котельников едет по Новорязанскому шоссе. В сторону метро Кузьминки трасса не меняется.

Маршрут № 1230к «Люберцы (м/р Самолет (ул. Барыкина)) - Москва (м. Люблино)». Со стороны Люберцы автобусы едут только до ТЦ МЕГА Белая Дача.

Маршрут № 1207к «Дзержинский (пл. Св. Николая) – Котельники (ТЦ МЕГА Белая Дача) – Москва (м. Братиславская)». В сторону метро Братиславская едет через Капотню. Обратно – через Садовод и МКАД. Часть рейсов из Дзержинского – по Дзержинскому шоссе только до ТЦ МЕГА Белая Дача.

Маршрут № 1074 «г. Москва (рынок «Садовод») – Котельники (ТЦ «Мега Белая Дача») – г. Москва (ст. м. «Лермонтовский проспект»)». Автобусы будут ехать только до ТЦ МЕГА Белая Дача.

Подмосковный Минтранс рекомендует всем пассажирам заранее планировать свои поездки и рассчитывать время в пути.