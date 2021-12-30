РИАМО - 30 дек. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный технический осмотр для личных автомобилей, сообщает Nation News.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь авто и мотоциклы, используемые россиянами исключительно в личных целях, освобождаются от необходимости проверки технического состояния.

При этом нововведение не распространяется на коммерческий транспорт, который используется для перевозки пассажиров или служебных целей, а также автомобили такси. В данном случае ТО остается обязательной процедурой.

Кроме того, техосмотр также потребуется при постановке транспорта на учет, смене владельца и изменении конструкции автомобиля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что нововведение облегчит жизнь многим отечественным автовладельцам. Отмена обязательного ТО коснется 50 млн транспортных средств в России.