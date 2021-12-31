РИАМО - 31 дек. После 17:00 в пятницу из-за действующих в Москве коронавирусных ограничений посетителей не будут пускать на Красную площадь. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В городе сохраняется ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением Covid-19. Одна из профилактических мер – запрет на массовые скопления людей. Поскольку на Красной площади ежегодно собирается большое количество москвичей и туристов, ее закроют для посещения.

Кроме того, в мегаполисе на новогодних каникулах будут проводиться мероприятия, направленные на контроль за соблюдением санитарных требований.

К профилактическим мероприятиям в местах массового скопления людей привлекут полицию, сотрудников других силовых структур и представителей народных дружин.