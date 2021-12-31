РИАМО - 31 дек. С 31 декабря до 8 января все автомобильные парковки на улицах столицы стали бесплатными. Оставить машину на стоянке можно будет даже в центре города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Платными останутся парковки, оборудованные шлагбаумом. За стоянку в таких местах нужно будет внести плату в соответствии с действующими тарифами.

В последнее воскресенье новогодних каникул, 9 января, вернется оплата за парковку на улицах с повышенным тарифом по 380 рублей в час.

Автомобилистов просят соблюдать правила парковки, не создавать аварийные ситуации и не мешать проезду городского транспорта. Обратиться за помощью и задать вопросы о парковках можно по телефонам 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.



