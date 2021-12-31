РИАМО - 31 дек. В новогоднюю ночь жители столицы и Подмосковья смогут отправиться в гости к близким, погулять на мероприятиях и вернуться домой позже обычного. Работу многих маршрутов общественного транспорта продлят для удобства пассажиров.

В столице метро, Московское центральное кольцо и наземный транспорт с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет перевозить пассажиров бесплатно. Городская подземка и МЦК не закроются до самого утра.

Еще ночью можно будет воспользоваться 66 маршрутами наземного транспорта, специально переведенного на праздничный график, а также 16 ночными маршрутами. Еще 91 маршрут наземного транспорта будет перевозить гостей и жителей мегаполиса до 03:30.

В Подмосковье в последний день года автобусы будут возить пассажиров до 03:00. Поезда на Московских центральных диаметрах в новогоднюю ночь будут ходить до 02:30.

В пресс-службе ЦППК отметили, что накануне праздников увеличится число рейсов в Московскую область, а в новогоднюю ночь появятся несколько дополнительных поездов на Горьковском и Киевском направлениях железной дороги, для некоторых электричек продлят время работы.