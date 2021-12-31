РИАМО - 31 дек. В эту пятницу весь мир встречает наступление Нового года. Большое значение 31 декабря имел и для христиан, и для язычников. А еще в этот день в 1898 году Москве впервые удалось позвонить в Санкт-Петербург.

Новый год

Практически во всем мире Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю.

История празднования Нового года имеет древние корни. Точной даты появления праздника нет, однако известно, что традиция его празднования и ритуалы уже существовали во времена Юлия Цезаря.

В каждой стране существуют свои традиции празднования Нового года. В Японии на новогодних праздниках, которые в этой стране идут с 28 декабря по 4 января, прекращается практически вся деловая деятельность. Раньше японцы отмечали наступление нового года по лунному календарю, однако в XIX веке перешли на григорианский календарь.

Итальянцы считают новогоднюю ночь наиболее подходящим временем для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и освободить место для будущих приобретений. А в России этот праздник считается семейным, когда у наряженной елки собираются близкие люди, чтобы загадать желание, обменяться подарками и угоститься традиционными салатами.

Двенадцатая ночь

С современным Новым годом совпадает Двенадцатая ночь, завершающая Йоль. Йоль - самый главный из всех древних праздников. Считалось, что в этот день на землю нисходят боги и богини, а врата миров открываются. Двенадцатая ночь - самое мирное время в году, когда было принято приветствовать и угощать даже злых духов.

По поверью, свечи в венке Йоля должны были гореть всю ночь, принося в дом счастье и удачу. Следующий день считался Днем судьбы, когда новое солнце встает над горизонтом.

Сказанное и сделанное в Двенадцатую ночь определяет весь следующий год. Этот принцип схож с современной присказкой - как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Модестов день

Христиане 31 декабря отмечают Модестов день в память о святителе Модесте, который служил архиепископом в Иерусалиме в VII веке.

В юности он принял постриг, позднее стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. После пленения иерусалимского патриарха Захария Модесту поручили руководить всей Иерусалимской церковью. Он смог восстановить порушенные христианские святыни и похоронить погибших священнослужителей.

На Руси Модеста считали покровителем скота, ему посылали молитвы о защиты домашних животных. Мужчины устраивали в этот день застолья с мясными блюдами. Женщинам же запрещали играть в карты, предполагалось, что из-за этого летом курицы поклюют огурцы.

Также в этот день пытались предречь свою судьбу: лежа на току, где молотили хлеб, люди прислушивались к звукам. Если под гадающим застучит, его ждет смерть, зазвенит – будет справлять свадьбу, а при звуке молотьбы – разбогатеет.

Открытие междугородной телефонной линии в России

Долгое время праздничные поздравления в России передавались по телефону. Символично, что сама возможность позвонить в другой город появилась 31 декабря. В 1884 году на Красной площади, где сейчас располагается ГУМ, открылась первая подстанция Московской городской телефонной сети. В первый список столичных абонентов вошли 1740 владельцев телефонов.

В 1897 году стартовали работы по созданию первой отечественной телефонной линии между городами Санкт-Петербург - Москва. Ее протяженность составила 660 км. К концу следующего года строительство вдоль Николаевской железной дороги завершили.

31 декабря 1898 состоялось торжественное открытие линии, которая соединила 2 столицы. Инициатором обустройства телефонного сообщения между 2 центрами России был последний российский император Николай II.



