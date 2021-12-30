РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с наступающим Новым годом и Рождеством, он пожелал горожанам здоровья и счастья, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Мы с вами перелистываем очередную страницу года и открываем двери будущего в ожидании радостных открытий и незабываемых мгновений! Совсем скоро под бой курантов уйдет в историю и 2021 год. Провожая его, мы по традиции вспоминаем все события, которые он принес в нашу жизнь. Уверен, что для каждого из вас в нем было много светлых и радостных событий», – говорится в тексте поздравления.

Он пожелал, чтобы наступающий год был созидательным и стабильным, подарил как можно больше счастливых дней и оправдал самые светлые надежды.

«От всей души желаю, чтобы вы и ваши близкие всегда были здоровы и счастливы, и нам всем сопутствовали удача, благополучие и отличное настроение», – заключил Максимович.