РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту детей из многодетной семьи Городовых, дети мечтали о книге, коньках, самокате и ватрушке для катания с горки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Лукичев передал подарки ребятам вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом и поздравил с наступающим Новым годом.

В многодетной семье Городовых растут пятеро детей: четыре дочки и один сын. Письмо Деду Морозу они писали вместе с родителями. Старшая дочь — 11-летняя Саша — хотела в подарок книгу. Серафима и Ваня просили коньки, Софья — мечтала о ватрушке для катания с горки, а младшая Ника в свои полтора года уже очень хочет освоить самокат.

По словам их мамы Ксении Городовой, они гуляли с детьми в парке возле храма в Никольско-Архангельском и увидели почтовый ящик Деда Мороза. Решили попытать счастье и написать волшебнику письмо. В прошлом году их друзья так получили подарки, но она не думала, что будут исполнены желания сразу всех ее детей.

«Это безумно приятный сюрприз! Мы с детьми просто были в шоке! Для нас такой визит — большой праздник и радость», — сказала Городова.

Ко встрече гостей семья подготовилась, дети организовали целую концертную программу. Ребята прочитали сказку собственного сочинения, подготовили стихи, сыграли на фортепиано и исполнили на балалайке «Калинку-малинку».

Всероссийский благотворительный проект «Елка желаний» реализуется по всей стране, начиная с 2018 года. Акцию проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, а также оставшиеся без попечения родителей и из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника, поверить в новогоднее чудо и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.