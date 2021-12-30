РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 дек. Многодетные семьи из Монино обратились в общественную приемную партии «Единая Россия» с просьбой оказать помощь в поздравлении членов их ассоциации с наступающим новым годом. Чтобы выполнить их пожелание, запрос был передан исполнительному секретарю местного отделения, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Многодетным семьям передали сладкие подарки для детей.

«В рамках акции «Добрые дела» мы реагируем на заявки от жителей, стараемся оперативно решать их вопросы. Для нас важно, чтобы жители получали всю ту возможную помощь, какую мы им можем дать», — отметила руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Щелково Светлана Бобрикова.

Чтобы обратиться в Щелковскую общественную приемную партии «Единая Россия», можно позвонить по телефону: 8(496)566-80-93. Также можно отправить письмо на электронную почту: priemnaya.2021@mail.ru. Щелковская общественная приемная работает по вторникам с 10:00 до 14:00 и по четвергам с 14:00 до 18:00