РИАМО - 30 дек. Посетителей торгового центра Columbus на юге Москвы эвакуировали после сообщения об угрозе безопасности, сообщает Газета.ru.

Сотрудники торгового центра подтвердили, что эвакуация не учебная. Об ее окончании дадут информацию в официальных аккаунтах ТЦ в соцсетях.

Как заявили представители ТЦ, сейчас сотрудники спецслужб проверяют здание. Войти внутрь торгового центра или на его парковку нельзя. Отмечается, что проверка может занять более 3 часов.

Автомобиль, оставшийся на стоянке Columbus, можно бесплатно забрать 30 и 31 декабря при сохранении талона. Деньги за билет в кинотеатр также можно будет вернуть в любое время.