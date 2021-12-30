РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. Отделения стационара Мытищинской городской клинической больницы в новогодние праздники продолжат работу в круглосуточном режиме, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Номера телефонов ряда отделений: травмпункт: 8 495 586 41 41, он расположен по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, 34, в поликлинике 2. В дни новогодних праздников работает круглосуточно. Прием взрослых и детей. Приемно-диагностическое отделение: 8 (495) 586-60-76 ; чистая зона хирургического корпуса для приема передач: 8 (495) 308-13-16

Отделение сосудистой хирургии: 8 (495) 583-39-21; хирургическое отделение: 8 (495) 586-62-88; анестезиолого-реанимационное: отделение (АРО) 8 (495) 583-20-84; терапевтическое отделение № 1: 8 (495) 586-61-22; пульмонологическое отделение № 1: 8 (495) 586-45-55; отделение реанимации и интенсивной терапии №2 (ОРИТ № 2): 8 (495) 587-33-41.



Офтальмологическое отделение: 8 (495) 586-65-77; пульмонологическое отделение № 2: 8 (495) 686-43-35; кардиологическое отделение: 8 (495) 586-53-76; отделение реанимации и интенсивной терапии: 8 (495) 586-03-66; неврологическое отделение: 8 (495) 586-63-65; блок реанимации и интенсивной терапии: 8 (495) 586-41-67; отделение неотложной кардиологии: 8 (495) 586-61-66.



Перинатальный центр: приемное отделение 8 (495) 586-19-89; инфекционное отделение для детей 8 (495) 308-13-19; инфекционное отделение для взрослых 8 (495) 308-13-18; отделение паллиативной медицинской помощи

8 (498) 658-60-86, доб. 116.

С полным перечнем телефонов всех отделений стационара, а также поликлиник для взрослых и детей можно ознакомиться на сайте больницы: МГКБ.рф во вкладке «Отделения».