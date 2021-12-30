РИАМО - 30 дек. Участок Мякининского шоссе от М-9 «Балтия» до МКАД будет реконструирован. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Реконструкция пройдет на 2,8 км шоссе. Благодаря работам будет улучшена транспортная связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник», в котором появится бизнес-кластер на 20 тыс. рабочих мест.

«Реконструкция участка дороги обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро. После запуска Рублево-Архангельской линии метро дорога до станции «Деловой центр» на общественном транспорте займет не более получаса», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорогу расширят до 4 полос движения. Кроме того, на участке появится пешеходный переход, велодорожка, новые инженерные коммуникации, остановки общественного транспорта и линии наружного освещения. Окончание работ запланировано на 2 квартал 2023 года.