РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В микрорайоне Дубровицы Подольска провели I Открытый лыжный турнир имени Подольских курсантов, первые места в своих возрастных категориях заняли шесть лыжников округа, сообщает администрация школы.

В четверг прошел I Открытый лыжный турнир имени Подольских курсантов. Первые места в своих возрастных категориях заняли Егор Коршунов, Виктория Ершова, Никита Трофименко, Мария Алексеева, Вячеслав Мамичев, Ирина Головатюк.

Среди серебряных призеров Ксения Семенова, Егор Деменков, Софья Макарова, Ярослав Жуков, Елизавета Гром, Василий Амелин, Екатерина Аксенова.

Бронзу завоевали Марина Юдина, Артем Латин, Полина Будкина, Алексей Краснов, София Малошенко, Александр Сайфиев, Елена Еприкян.