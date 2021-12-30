РИАМО - 30 дек. Опубликована закупка на выполнение работ по подготовке и выполнению капитального ремонта Осташевской средней общеобразовательной школы, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Образовательное учреждение находится по адресу: Волоколамский округ, село Осташево, Микрорайон, дом № 1.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации и выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.