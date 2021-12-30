РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. В Балашихе в четверг открыли памятник псу-экоактивисту по кличке Мурчик. Монумент возвели возле здания администрации в микрорайоне Железнодорожный, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

Пес Мурчик породы американская акита благодаря своей хозяйке – кинологу Кире Зверевой – научился не только очищать улицы от мусора, но и сортировать отходы. За 9 лет жизни собаки количество тех, кто убирает за питомцами, увеличилось в городе с единиц до тысяч. Люди начали сортировать мусор. Потом у пса появилось множество собак-последователей.

В начале лета текущего года Мурчик умер. Благодаря неравнодушию хозяйки и поддержке жителей округа было решено увековечить память о псе, как пример заботы об экологии города и всей страны.

«Сегодня вместе с депутатом Государственной думы РФ Вячеславом Фомичевым открыли памятник четвероногим экологам Балашихи – псам Мурчику и Джостику, посвятивших свою жизнь чистоте и уюту нашего города, которые стали примером ответственного и бережного отношения к окружающей среде», – написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в мире и в России установлено множество памятников собакам, символизирующих их самые лучшие качества. Теперь и в Балашихе есть памятник четвероногим друзьям и преданным помощникам человека, олицетворяющий любовь, дружбу, благородство, добро, чистоту и красоту любимого города.

Устанавливать памятники четвероногим друзьям в Балашихе уже стало традицией. Два года назад в деревне Черное открыли памятник «Собакам проводникам посвящается». На монументе две собаки лабрадор и овчарка. Такого рода скульптуру возвели в России впервые.