РИАМО - 30 дек. В Мытищах объявлен открытый конкурс на подготовку проектной документации и выполнение работ по капремонту в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на подготовку проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту в МБОУ ШОВЗ по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. Селезнева, дом 30», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области. Срок выполнения работ - 2022 год.