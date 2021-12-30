РИАМО - 30 дек. Представители МВД России пояснили изменение правил прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и медосвидетельствования иностранцами, сообщает «МВД Медиа».

Новые правила вступили в силу 29 декабря. Иностранные граждане в течение 30 дней со дня истечения сроков действия медицинских документов обязаны снова пройти медосвидетельствование и представить его результаты в органы внутренних дел.

Порядок проведения процедуры и сроки действия документов определены в соответствии с приказом Минздрава РФ, который вступает в силу с 1 марта 2022 года. При этом ведомство приняло решение внести изменения в этот приказ, чтобы конкретизировать период, в течение которого документы будут действительны и их можно будет передать в органы МВД.

Сотрудники территориальных органов внутренних дел уже получили ориентировки о необходимости приема документов, подтверждающих прохождение иностранцами медосвидетельствования и выданными до 1 марта 2022 года.