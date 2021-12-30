РИАМО - 30 дек. В праздничные каникулы с 31 декабря по 10 января операторы подмосковной Системы-112 будут работать в усиленном режиме. Это сделано для того, чтобы каждый обратившийся смог получить квалифицированную помощь, сообщает пресс-служба региональной системы.

Каждый день и в каждой смене взаимодействовать с жителями региона будут операторы-психологи, сурдопереводчики и лингвисты.

Система-112 появилась в Подмосковье в 2015 году. Помощь людям оказывают более 3,6 тыс. ее сотрудников.

Обратиться в региональную службу спасения можно, позвонив по короткому номеру 112. Обратиться на линию можно при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах и чрезвычайных ситуациях.