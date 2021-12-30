РИАМО - 30 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов (Fan ID) для спортивных болельщиков. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года, сообщает Газета.ru.

Fan ID – электронный документ, позволяющий легко идентифицировать зрителей или участников спортивных соревнований в целях повышения уровня безопасности.

Оформление Fan ID будет доступно онлайн на портале «Госуслуги». В электронном паспорте болельщика будет фиксироваться вся история посещений спортивных мероприятий его владельцем.

Первый раз Fan ID в России применили на матчах Кубка Конфедераций в 2017 году. В 2018 электронные паспорта болельщиков массово применялись на чемпионате мира по футболу. Чтобы попасть на игры в рамках указанных турниров, каждый болельщик был обязан получить Fan ID.

При наличии Fan ID болельщики могли бесплатно пользоваться междугородним транспортом и добираться на игры, проходившие в разных городах России.