РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Юные футболисты микрорайона Климовск Подольска победили на Кубке «AFL KIDS» среди команд 2012 года рождения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Юные футболисты ФСК «Заречье» заняли первое место на Кубке «AFL KIDS» среди команд 2012 года рождения. Турнир проходил 25 декабря в Москве в манеже «Барселона». Лучшим игроком подольской команды по итогам соревнований стал Клим Лукьянчиков.

Кроме того, два игрока ФК «Заречье» стали лучшими в индивидуальных зачетах: лучшим бомбардиром турнира признан Егор Иванов, а лучшим вратарем - Кирилл Евсеев, не пропустивший ни одного мяча.