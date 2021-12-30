РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Работу общественного транспорта в подмосковном Красногорске продлят в новогоднюю ночь, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В новогоднюю ночь маршруты № 34, 520, 35, 824, 827, 891, 833, 806, 845, 29 будут работать до 3 часов ночи.

Также маршруты № 41, 827к, 3, 25, 833к, 806к, 31, 4, 15, 49, 5, 10к, 7к, 8к будут работать до 24:00.

Начиная с утра 1 января по 9 января маршруты будут работать по расписанию выходного дня во все праздничные дни.