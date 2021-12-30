РИАМО - 30 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания для водителей, которые нарушают скоростной режим и выезжают на встречную полосу движения, сообщает Газета.ru.

Текст нормативного акта опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне в УК и УПК РФ вводится уголовная ответственность за агрессивное вождение на дорогах. Если автолюбитель повторно привлекался к ответственности за такие нарушения, ему может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Ранее Госдума утвердила законопроект, вводящий наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 3-х лет при злостном нарушении ПДД. Кроме того, в УК вводится статья «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

В пояснительной записке законопроекта указано, что более 40% автомобилистов в России не боятся привлечения к ответственности за нарушение скоростного режима. Из-за этого автолюбители чаще готовы вновь совершить правонарушение. При этом около 10% всех водителей повторно выезжают на встречку.