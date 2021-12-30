РИАМО - 30 дек. В 2021 году по просьбам жителей в столице планируют расширить зону обслуживания транспортного сервиса «По пути», сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

«Сервис будем расширять. <…> Требуется расширение функционала, дополнительные лицензии на дополнительное количество автобусов. В следующем году это будем делать», – отметил Асаул в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, работа сервиса построена на использовании мобильного приложения с искусственным интеллектом, который принимает заявки пассажиров и прокладывает маршрут. Сервис «По пути» помогает совершать поездки там, где нет регулярных маршрутов городского транспорта.

«Очень много обращений от жителей, префектов, чтобы и в их районе появился такой сервис», – рассказал Асаул.