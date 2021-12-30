РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. На территории городского округа Люберцы организовали десять специализированных площадок для запуска фейерверков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для запуска пиротехники в городском округе Люберцы подготовлены порядка 10 специальных площадок. Они расположены в городе Люберцы – в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» (площадка между прудами) и на запасном поле стадиона «Торпедо», в поселке Красково — на берегах Большого и Малого Красковского объединенных карьеров и на берегу Большого Кореневского обводного карьера», — сказал Ружицкий.

Кроме того, площадки расположены в поселке Октябрьский у дома №2 на улице Текстильщиков и у дома №1 корпус 2 на улице Школьной, а также в поселке Малаховка в овраге за школой №48 (улица 1-я Комсомольская, дом №4) и на стадионе «Труд» (Быковское шоссе, дом №31).

Также жителям напомнили о правилах безопасности во время использования пиротехники. При покупке фейерверков необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.