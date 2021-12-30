РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Дмитрий Дениско вручил двум братьям из Люберец подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мальчик Матвей написал, что они с братом занимаются спортом — японским боевым искусством кудо. Для достижения побед им необходимо спортивное снаряжение — кимоно и защита корпуса. А еще у Саши 1 января день рождения. Все, что просили ребята, мы приобрели и с большой радостью вручали им», — сказал Дениско.

Он добавил, что мама воспитывает сыновей одна. По состоянию здоровья она не может обеспечить детей спортивным инвентарем.

Всероссийская благотворительная акция продлится до конца февраля 2022 года. В это время активисты «Единой России» исполняют мечты детей.