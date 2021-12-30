РИАМО - 30 дек. Владельцам домашних животных, выбирая украшения для новогоднего декора квартиры, стоит задуматься о безопасности. Питомец может пораниться о стеклянные игрушки и получить удар током, раскусив гирлянду, сообщает Газета.ru.

Ветеринарный врач, неонатолог, репродуктолог, главный врач клиники Vet Union (входит в группу компаний «Инвитро») Ольга Михеева советует размещать украшения в труднодоступных для животных местах.

«Лучше заменить живую елку на искусственную. Искусственная елка намного легче настоящего дерева и в случае падения причинит меньший вред животному, к тому же ее легче укрепить», – объяснила Михеева.

Нижние ветки лучше оставить без украшений. Яркие шары и другие игрушки обязательно привлекут внимание питомцев, если будут постоянно в зоне видимости. Кроме того, можно заменить гирлянду бусами из пластика, а вот от дождика лучше совсем отказаться.