РИАМО - 30 дек. В столице планируют полностью заменить автобусы на электробусы и перейти на экологический городской транспорт до 2030 года, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

По его словам, в 2022 году в Москве планируют поставить на линию еще 600 новых электробусов, в которых не будет дизельных отопителей.

«Дальше рассчитываем наращивать эти объемы с тем, чтобы не позднее 2030 года, а, я уверен, существенно раньше, мы полностью перейдем на электрический транспорт в городе», – отметил Асаул в интервью телеканалу «Москва 24».

Асаул добавил, что на сегодняшний день в столице самый современный автобусный парк в Европе. По итогам обновления техники в этом году средний возраст автобусов и электробусов составляет 4,5 года.

«Количество электробусов рекордное. 1 тыс. электробусов мы поставили на баланс. Это больше, чем в любом городе, столице Европы или Америки. Больше только в Азии», - подчеркнул Асаул.

Он отметил, что в 2022 году планируют закупить еще 115 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

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