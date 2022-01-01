РИАМО - 1 янв. Теперь грузовикам более 3,5 тонн для проезда по территории столицы нужно иметь пропуск и днем, и ночью, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

Ранее пропуск нужно было оформлять только для проезда в дневное время.

Все грузовики должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе (РНИС) столицы, чтобы оформить пропуск для передвижения в том числе по МКАД. На МКАД должны выезжать только те грузовые автомобили, которые обслуживают предприятия и жителей Подмосковья и столицы.

Пропуск можно оформить на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, пропуск для грузовиков для проезда по МКАД можно теперь оформить и на региональном портале госуслуг Московской области. Чтобы оформить пропуск, на подмосковном портале госуслуг следует перейти в разделы «Бизнесу» – «Транспорт и спецтехника» – «Право передвижения по МКАД автотранспорта разрешенной массой более 3,5 тонн».

Помимо этого, заявителю следует выбрать вид пропуска. «Дневной» будет актуален с с 7:00 до 23:00, а «Ночной» — с 23:00 до 7:00.

Еще нужно поставить срок действия пропуска — от 1 года и до 5 дней. Получение пропуска бесплатно. О результате подачи заявки известят в личном кабинете портала. Пропуск на 1 год делают за 14 рабочих дней. Пропуск на один проезд, который будет актуален 5 дней, сделают за 5 часов.