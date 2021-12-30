РИАМО - 30 дек. Россияне на Новый год чаще всего дарят своим коллегам сладости, календари, открытки и косметику. В декабре 2021 года спрос на бакалейные товары вырос в 16 раз, сообщает Газета.ru.

Исследование предпочтений россиян в подарках провели AliExpress Россия и ResearchMe. Компании обратились к данным в период с 1 по 25 декабря.

Подарком для коллег 53% участников опроса выбрали сладости. Около четверти респондентов решили подарить коллегам открытки, календари и другую полиграфию. 22% россиян выбрали для сослуживцев косметику и парфюмерию.

«Чаще всего в качестве подарка в этой категории россияне выбирают уходовую косметику. Спрос на нее в декабре вырос на треть. Чаще всего пользователи покупают увлажняющие кремы, патчи-наклейки и очищающие маски», — отметили в AliExpress Россия.

Также большой популярностью пользуются алкоголь (21% участников опроса), посуда и кухонные принадлежности (15%) и подарочные сертификаты (13%).

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