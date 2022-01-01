РИАМО - 1 янв. В общественном транспорте Московской области изменились тарифы на проезд. С субботы действует новая стоимость проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

Теперь поездка по маршрутам автомобильного и городского наземного электрического транспорта в Подмосковье при оплате «Стрелкой» обойдется в 40 рублей 41 копейку в городе.

Проезд в пригородном сообщении по единой транспортной карте теперь стоит 40 рублей 41 копейку плюс 5,10 – 5,12 рубля за каждые следующие 2,5 км (с 1 по 10 поездку).

Билет за наличные деньги в городском автобусе обойдется в 64 рубля. Если предстоит поездка за город, то нужно будет доплатить 5-6 рублей за каждые 2,5 км.

Оплата по льготным проездным и про карте учащегося составит 20 рублей 21 копейку в городе. При поездке за город нужно будет платить еще 2,55 – 2,56 рубля за каждые 2,5 км.