РИАМО - 1 янв. Контроль за оборотом оружия усилен в России с 1 января. Специальные реестры лицензий и разрешений с данными будут вести сотрудники Росгвардии. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В списке будет вводиться информация об юрлицах или фамилия, имя и отчество человека-владельца разрешения или лицензии. Там же будут отражаться паспортные данные человека, дата выдачи разрешающего документа, срок его актуальности.

В 2021 году в России произошло несколько случаев нападения стрелков на образовательные учреждения. Так в Казани после нападения 19-летнего Ильназа Галявиева 11 мая на гимназию №175 погибли 9 человек, еще 21 человек пострадал. А 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров пришел с оружием на территорию Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 43 получили различные ранения.

Депутатами Госдумы был принят закон, который ужесточает контроль за оборотом оружия в стране. В том числе для получения разрешения на оружие усиливается контроль в части медосвидетельствования.