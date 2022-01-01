РИАМО - 1 янв. В первый день 2022 года доступ в Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в столице закрыли. Нельзя пройти и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Тело вождя лежит в мавзолее с 1924 года. При нем работает лаборатория по сохранению тела исторической личности.

Пока российские власти не планируют перемещать тело Владимира Ленина в другое место.

Мавзолей Ленина временно закрывали для посещений и раньше. В основном это происходит во время вспышек заболеваемости Covid-19 или на период торжественных или охранных мероприятий.