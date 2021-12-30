РИАМО - 30 дек. На длительных выходных объем образуемых отходов в Подмосковье значительно возрастает. Поэтому на период новогодних праздников региональные операторы Московской области перейдут на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«В период длительных праздничных выходных количество образуемых отходов на территории региона значительно возрастает. Региональным операторам области поставлена задача усилить резервные мощности и не допустить срыва графиков по вывозу ТКО» – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Все отходы, которые собираются в Подмосковье, транспортируют в 10 комплексов по переработке отходов. Если жители сталкиваются с несвоевременным вывозом отходов, следует обращаться к регоператорам по горячим линиям, опубликованным на сайтах предприятий.

«С 2019 года более 5,2 млн тонн не попало в захоронение. Если, например, загрузить весь этот объем в ж/д составы, то поезд растянется от Москвы до города Омска», – добавил Велиховский.

Работа КПО направлена на развитие раздельного сбора отходов и увеличение доли их переработки в соответствии с целями нацпроекта «Экология».