РИАМО - 1 янв. С субботы в Подмосковье выросла минимальная заработная плата. Теперь она равняется 13 617 рублям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

С этого дня уровень минимальной зарплаты равняется федеральному значению.

В основном размер минимальной оплаты труда зависит от прожиточного минимума. Он должен обеспечивать базовые потребности жителей области. К нему относят обязательные сборы, потребительскую корзину и обязательные услуги.

С прошлого года минимальную зарплату и прожиточный минимум в России стали рассчитывать по-новому. Прежде это делали по продовольственной корзине, а сейчас — по среднедушевому медианному доходу и медианной заработной плате.