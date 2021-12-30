РИАМО - 30 дек. На минувшей неделе, с 20 по 24 декабря, комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 56 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Так, 40 земельных участков предлагаются в аренду и 4 участка - на продажу. Кроме того, выставлено 6 помещений на продажу, 4 - в аренду, а также 2 здания с земельным участком на продажу.

В Красногорске в аренду предлагается нежилое помещение площадью 45,6 кв. м под свободный вид деятельности. Помещение находится в подвальном этаже многоквартирного дома по адресу: Волоколамское шоссе, 11/1. Оно предоставляется в аренду сроком на 1 год. Начальная цена лота – 200 776,8 рубля в год.

Под строительство загородного дома в Дмитровском округе можно приобрести в аренду земельный участок для личного подсобного хозяйства. Участок площадью 1664 кв. м расположен в деревне Поповское вблизи Рогачевского шоссе, он предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена составляет 38 163 рубля в год.

В Шатуре для скотоводства предлагается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 806 751 кв. м в деревне Сычи. Победитель торгов сможет вести хозяйственную деятельность, связанную с разведением и выпасом сельхозживотных, производством кормов и размещением зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных. Начальная цена лота – 480 823,59 рубля в год.

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