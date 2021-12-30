РИАМО - 30 дек. С 20 по 24 декабря в Подмосковье состоялись 59 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняли участие 283 претендента, в среднем на 1 лот претендовало около 5 участников, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

Количество участников конкурсных процедур по сравнению с прошлой неделей выросло на 6%.

Так, в аукционе по аренде земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1114 кв. м в Мытищах приняли участие 27 претендентов.

В ходе торгов итоговая цена превысила начальную в 78 раз. Стартовая цена составляла 43 720 рублей в год.