РИАМО - 30 дек. Минюст РФ расширил реестр средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента. СМИ-иноагентами признаны Надежда Толоконникова, Виктор Шендерович и Марат Гельман, сообщает Федеральное агентство новостей.



Также в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, включены Андрей Алексеев, Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина, Иван Беляев и Вероника Никульшина. Решение о расширении реестра было принято на основании материалов, которые были предоставлены уполномоченными органами исполнительной власти.

На сайте ведомства уточняется, что эти люди распространяли материалы для неопределенного круга лиц, при этом получая финансирование из-за рубежа.