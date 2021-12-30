РИАМО - 30 дек. Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение препарату для лечения коронавируса «КОВИД-глобулин». Это первый в мире специфический иммуноглобулин, примененный в лечении коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус», - сообщили представители корпорации Ростех.

Препарат «КОВИД-глобулин» создан на основе плазмы, выделенной из крови людей, имеющих антитела к коронавирусу. Терапия при лечении этим препаратом направлена на то, чтобы помочь организму побороть инфекцию, не допустив перехода заболевания в более тяжелую форму.

Результаты клинических исследований показали, что применение «КОВИД-глобулина» в лечении пациентов с коронавирусом в 70% случаев предотвращало возникновение ряда осложнений. Наибольшую эффективность препарат показывал на ранних стадиях заболевания.

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