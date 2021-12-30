РИАМО - 30 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане страны смогут подавать в суд иски и прочие документы через онлайн-портал «Госуслуги», сообщает Nation News.

Также закон дает возможность участвовать в судебных заседаниях удаленно. При этом участники процесса, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям судьи, могут быть отключены от сеанса видео-конференц-связи.

Авторы закона отмечают, что нововведение позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, которые упорядочивают использование электронных документов в судопроизводстве.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новый закон не ограничивает имеющиеся у участников судебного процесса права. Так, россияне по-прежнему смогут подать документы в суд на бумажном носителе или присутствовать в зале суда лично.