РИАМО - 30 дек. В четверг вечером в столичных авиагаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево и в подмосковном Жуковском был задержан или отменен 81 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 15 рейсов задержано, 5 отменено. В аэропорту Домодедово 28 рейсов задержано, отмененных нет. В аэропорту Шереметьево 23 рейса задержаны, 9 отменены.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский отмен зафиксировано не было, 1 рейс задерживается.

Данные о задержке или отмене рейса пассажирам сообщают авиакомпании или сотрудники обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в авиагавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.