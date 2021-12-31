РИАМО – 31 дек. Страховой Дом ВСК в качестве партнера Московского акселератора принял на своей площадке гостей и участников трека Digital Health, сообщает пресс-служба ВСК.

Трек Digital Health посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Акселерационная программа реализована агентством инноваций города Москвы. В сентябре стартовал прием заявок в акселератор, заявки подали более 350 команд. В течение нескольких месяцев эксперты страховой и фармацевтической отраслей работали с командами, изучали предложения и инновационные идеи.

На площадке Страхового Дома ВСК состоялся Demo Day с участием партнеров, гостей и топ-30 лучших команд-участниц акселератора. Гости и участники отметили новогоднюю и очень гостеприимную атмосферу, а жаркие дебаты партнеров о цифровизации затянулись до вечера.

«Благодарю агентство инноваций города Москвы за приглашение к участию и организацию этого трека. Могу сказать от всего страхового рынка, что тренд Digital Health – это будущее как страхования, так и всего человечества. Мы были в предвкушении того, какие у нас будут кейсы, команды, идеи. Demo Day показывает отличный результат работы всех – партнеров, команд, организаторов этого трека», - отметила член совета директоров, заместитель генерального директора блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Она добавила, что очень интересные и разнообразные решения были представлены командами и компания идет в новый год с новыми идеями и планами по их реализации.