РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Более 15 тыс. жителей Люберец получили московскую воду после открытия новой повысительной водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципалитета Владимир Ружицкий проверил качество воды. Строительство ПВНС выполнили на Московской улице в рамках губернаторской программы «Чистая вода».

«С вводом ее в эксплуатацию качественную московскую воду получили более 15 000 человек с возможностью подключения в перспективе 40 000 жителей центральной части города. Проверил ход работы станции и качество получаемой воды», — сказал Ружицкий.

По его словам, в настоящий момент водой от «Мосводоканала» обеспечены почти 57% жителей Люберец.