РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. Сотрудники Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» убрали опасное дерево с дороги, ведущей от деревни Сабурово до микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте Комитета лесного хозяйства Московской области.

Дерево склонилось у дороги под опасным углом и преградило проезд автомашинам. Участковые государственные инспекторы по охране леса Илья Смазнов и Александр Шевцов опилили ветви и освободили проезд.

«С начала зимнего сезона в Истринском лесничестве проведено два субботника, в ходе которых убраны упавшие на дорожки и лыжню деревья. Осуществлено пять выездов для уборки единичных завалов», – сказала заместитель директора Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Галина Шаронова.

По ее словам, за 2021 год на территории лесничества выявлено более 400 аварийных деревьев, которые подлежат уборке на следующий год.

«Мы делаем все возможное, чтобы пребывание в лесу было максимально комфортным и безопасным для граждан», – подчеркнула Шаронова.