РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Дмитрий Дениско поздравил участников Великой Отечественной войны из Люберец с наступающими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Депутат навестил Игоря Авдеева и Нину Соколову в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» и вручил им подарки и продуктовые наборы.

«Новый год – это отличный повод навестить фронтовиков, оказать им внимание и подарить подарки, выразить глубокую благодарность, живущую в сердце», — сказал Дениско.

По его словам, Игорь Авдеев был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года. Прошел курс молодого бойца, освоил специальность снайпера. В 1944 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. В этом году Игорь Павлович отметил 95-летний юбилей. Нина Григорьевна во время войны трудилась в госпитале, была санитаркой. Ей тогда было всего 16 лет.

«История каждого ветерана уникальна, рассказанная им лично – бесценна», — добавил Дениско.