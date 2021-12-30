РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» и представители Общественного совета при ведомстве Александр Данилов и Людмила Шевченко поздравили семьи сотрудников полиции с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Представители правоохранительных органов переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и вручили детям подарки. Ребята рассказали им стихи, пели песни и танцевали возле елки.

Детей поздравили в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».