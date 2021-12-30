РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 дек. В городском округе Щелково утвердили пять площадок для применения населением бытовой пиротехники, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Запускать пиротехнику в Щелкове можно будет по следующим адресам: набережная Серафима Саровского вблизи р. Клязьма; пл. Ленина; в Парке культуры и отдыха, ул. Шмидта, вблизи р. Клязьма; ул. Бахчиванджи, площадка у озера; ул. Комарова, Детский городок.

Кроме того, горожанам не стоит забывать о правилах безопасного обращения с пиротехникой. Даже бенгальский салют довольно часто становится причиной ожогов и возгораний. Чтобы избежать несчастных случаев необходимо соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники.