РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. Утвержден график работы поликлиник для взрослых и детей, других звеньев амбулаторно-поликлинического звена Мытищинской городской клинической больницы в период новогодних праздников, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Травматологический пункт поликлиники №2 будет работать круглосуточно с 31 декабря по 9 января. Наркологическое диспансерное отделение также будет работать ежедневно с 8:00 до 15:00, кроме 1 и 7 января.

Кабинет медицинского освидетельствования будет принимать пациентов 31 декабря, 3-6 января, 8 января с 08:00 – 20:00, а 2 и 9 января пациенты смогут обратиться в кабинет с 08:00 – 15:00. Выходные дни - 1, 7 января.

Отделение неотложной медицинской помощи будет работать с 08:00 до 23:00 с 31 декабря по 9 января, прием вызовов - с 07:30 до 22:00.